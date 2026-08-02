Sfuma un'altra pretendente per Dodo: il Como chiude per un terzino del Borussia Dortmund

Il futuro di Dodo continua ad essere uno dei casi piu spinosi del mercato della Fiorentina, col giocatore che, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, non ha ancora attratto offerte soddisfacenti sia per la Viola che per sè stesso.

Il Como vira su un terzino portoghese

E le pretendenti, invece che aumentare, diminuiscono: il Como ha infatti chiuso per il terzino destro portoghese Yann Couto, di proprietà del Borussia Dortmund, di fatto tirandosi fuori dalla corsa per il terzino brasiliano della Fiorentina.

Un addio che appare scontato

Nelle amichevoli in cui è stato impiegato, Dodo è apparso spesso in difficoltà soprattutto a livello di attenzione, complici anche le voci di mercato. Di sicuro, gli arrivi di Jimenez e quello più recente di Joao Mario spingono il brasiliano sempre più lontano dalla Fiorentina.