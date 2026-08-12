Il Torino si è piantato su Fortini. E la Fiorentina prova a trasformarlo in contropartita

Niccolò Fortini è stato trattato dal Torino e anche con una certa decisione. Dopo aver chiuso per Pietro Comuzzo, il club granata ha provato a fare il bis con l'esterno viola.

Impantanati col Toro

La situazione si è però letteralmente impantanata perché la società di proprietà di Urbano Cairo si è fermata ad un'offerta di cinque milioni di euro, vale a dire la metà di quanto richiesto dalla Fiorentina.

Contropartita col Sassuolo

E allora ecco che i viola stanno provando a trasformare il giocatore in contropartita tecnica, all'interno dell'affare Kristian Thorstvedt con il Sassuolo. La sua valutazione però non cambia: dieci milioni di euro nonostante un contratto in essere che scadrà nel giugno 2027.

Si attendono sviluppi anche in questa faccenda.