Un'altra squadra di Serie A si aggiunge alle pretendenti per Fortini. La richiesta della Fiorentina

La Fiorentina si è molto rinforzata sulle corsie esterne. Con gli arrivi di Valdepenas, Jimenez e Joao Mario è dunque possibile che Niccolò Fortini possa salutare in questa sessione di mercato. Su di lui c'è già da qualche settimana l'interesse del Torino, che però non è la sola pretendente.

Interesse neroverde

Come riporta TMW, infatti, anche il Sassuolo ha messo gli occhi sul calciatore. Al momento si tratta soltanto di sondaggi e non c'è alcuna trattativa concreta, ma la Fiorentina ha le idee chiare sulla valutazione che non scende sotto i 10 milioni nonostante il contratto di Fortini scada nel 2027.