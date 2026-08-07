Confermato l'interesse del Sassuolo per Fortini: contatti anche per Fabbian e un obiettivo viola a centrocampo

Niccolò Fortini è in uscita dalla Fiorentina. Il laterale italiano non ha trovato molto spazio nell'ultima stagione e, con il contratto in scadenza tra un anno, sta cercando un'altra destinazione.

Fortini-Sassuolo, confermato l'interesse

Oltre al Torino, alla lista delle squadre interessate a lui si è aggiunto anche il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i neroverdi pensano concretamente a Fortini. Ma non solo: può essere una delle carte di un'ampia trattativa.

Non è l'unico in trattativa

Le parti continuano i contatti per altri due protagonisti. Al Sassuolo interessa anche Giovanni Fabbian, seguito anche da Lazio e Bologna (ipotesi ritorno). La Fiorentina, invece, non molla la presa per Kristian Thorstvedt, profilo molto apprezzato da Grosso ma per il quale non arriva ancora un'offerta.