Soluzione italiana per Dodô? Un top club non si è ancora fatto vivo, ma pensa al brasiliano

Dodô è da tempo un giocatore in uscita dalla Fiorentina. Il terzino brasiliano però non ha offerte sul piatto e aspetta di conoscere il suo futuro alle battute finali del calciomercato.

Soluzione in Serie A?

Una squadra interessata secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere il Milan, che sta cercando un rinforzo sulle fasce.

Lavoro in silenzio

I rossoneri non si sono ancora fatti vivi con la Fiorentina, ma il brasiliano potrebbe essere una soluzione per il club milanese low cost, soprattutto con l'avvicinarsi del gong finale.