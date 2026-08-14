Il punto sul mercato: occhi sulle uscite, da Dodô a Fagioli. Il Como si defila per Kean? Serve l’accelerata per Thorstvedt. E gli esuberi…

L'approfondimento sul mercato della Fiorentina di oggi parte dalle uscite, perché sono molteplici le situazioni. Dodô è il principale indiziato a salutare Firenze; dopo l'interesse manifestato da Napoli e Roma (senza farsene niente), ora c'è il Milan sulle tracce del brasiliano. Ancora niente di ufficiale, ma rappresenta un'opzione per le ultimissime settimane di mercato. Diversa la situazione di Fortini, che non accetterebbe neanche il compromesso del rinnovo e sta cercando una sistemazione. Il Torino si è arenato, il Sassuolo potrebbe inserirlo nell'affare Thorstvedt. Occhio anche alle offerte per i top, a cominciare da Nicolò Fagioli, tenuto d'occhio anche in chiave cessione.

Le situazioni in uscita. Il Como si arrende per Kean?

E Kean? Anche la sua valutazione non permette di ignorare interessi di altri club. Il Como, però, intanto sembra defilarsi leggermente dalla corsa al centravanti italiano. In giornata è emerso l'interesse dei lariani per Liam Delap del Chelsea, mentre non sono andati avanti i contatti con la Fiorentina. Anche il Betis non va oltre il semplice sondaggio.

Thorstvedt, serve l'accelerata. Il piano viola

Tornando proprio al Sassuolo e a Kristian Thorstvedt, ormai è oltre un mese che le parti sono intensamente in contatto. Uno dei profili della Fiorentina a centrocampo, in caso dell'arrivo del norvegese, è destinato a partire. Il primo della lista è Fabbian, attenzione anche allo stesso Fagioli. Il club viola non è l'unico a essere interessato al centrocampista, che intanto prende tempo. I neroverdi non sono contenti di questi continui temporeggiamenti: la Fiorentina deve accelerare e intende farlo proprio la gara di questa sera contro il Benevento.

Gli esuberi senza offerte

Restano, intanto, tre esuberi di cui occuparsi. Riccardo Sottil, M'bala Nzola e Antonin Barak sono ancora a tutti gli effetti giocatori della Fiorentina, ma completamente fuori dal progetto di Grosso. Eppure non ci sono offerte; il ceco aveva firmato per l'APOEL Nicosia, ma l'operazione è saltata all'ultimissimo momento. Il lavoro extra di Paratici passa da questi profili.