Pedullà: "Nuovi contatti viola con il Sassuolo per Thorstvedt. Ha altre offerte, il norvegese prende tempo"
Sul suo profilo X, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt.
Un'altra offerta
Secondo quanto riporta il giornalista, ci sarebbero stati nuovi contatti tra le due società per il passaggio in viola del giocatore norvegese, che però sul tavolo avrebbe almeno un'altra offerta.
Assalto viola?
Thorstvedt in queste ore starebbe prendendo tempo per capire il da farsi, ma la Fiorentina è pronta a sferrare l'assalto decisivo per lui dopo la partita contro il Benevento.
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