La Fiorentina non chiude al mercato in uscita. Occhio alle offerte per due top

La Fiorentina non ha ancora finito sul mercato, con due rinforzi che potrebbero arrivare a sinistra: un terzino e un esterno alto. In mezzo non si raffredda la pista Kristian Thorstvedt.

Attenzione al mercato in uscita

Attenzione però anche al mercato sul fronte delle possibili uscite. Come scrive questa mattina La Repubblica, la Fiorentina tiene d'occhio le eventuali offerte per Fagioli e Kean.

I più preziosi

I due profili sono probabilmente i più preziosi della rosa e per questo capaci di attirare l’interesse di club importanti e offerte altrettanto importanti.