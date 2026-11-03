Pellegrino contro il Sassuolo? Vuol dire già partire sull'1-0!

Tre partite giocate contro il Sassuolo e tre gol. Mateo Pellegrino è una vera e propria sentenza quando si trova ad incrociare la formazione neroverde.

Un gol da centravanti

E anche ieri ha timbrato il cartellino realizzando la rete che è valsa il momentaneo 1-1 alla Fiorentina. Un gol da vero centravanti con protezione del pallone e tiro in controtempo, sporco sicuramente, ma anche preciso verso l'angolino basso.

Digiuno interrotto

Una rete che è servita anche per interrompere un digiuno abbastanza lungo per lui che durava esattamente da 52 giorni. Ovvero dalla vittoria ottenuta dai viola contro il Venezia, sempre con il punteggio di 4-2.