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Pellegrino contro il Sassuolo? Vuol dire già partire sull'1-0!

Marco Masoni /
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Mateo Pellegrino
Foto: Fiorentinanews.com
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Tre partite giocate contro il Sassuolo e tre gol. Mateo Pellegrino è una vera e propria sentenza quando si trova ad incrociare la formazione neroverde. 

Un gol da centravanti

E anche ieri ha timbrato il cartellino realizzando la rete che è valsa il momentaneo 1-1 alla Fiorentina. Un gol da vero centravanti con protezione del pallone e tiro in controtempo, sporco sicuramente, ma anche preciso verso l'angolino basso. 

Digiuno interrotto

Una rete che è servita anche per interrompere un digiuno abbastanza lungo per lui che durava esattamente da 52 giorni. Ovvero dalla vittoria ottenuta dai viola contro il Venezia, sempre con il punteggio di 4-2. 

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