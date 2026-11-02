Aquilani: "Quel gol di Pellegrino ci ha fatto cascare il mondo addosso. Troppo fragili, mi aspetto di più da me e dai giocatori"

L'ex tecnico della Primavera viola e allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani ha parlato così a Dazn della sconfitta con la Fiorentina:

"Abbiamo fatto una partita abbassandoci un po' di più, proteggendo la fase di non possesso, però eravamo ordinati. Poi abbiamo subito quel gol di Pellegrino all'ultimo minuto del primo tempo ed è parso che fosse cascato il mondo. C'è troppa fragilità perché appena capita qualcosa che non ci piace, prendiamo 2-3-4 gol. Bisogna stare dentro la partita, cercare di capire che un gol in più fa male per il corso della partita, per i numeri.

E' già da un po' che parliamo di questi errori, nel calcio l'errore ci può stare. Bisogna continuare a stare dentro la partita, noi facciamo errori e diventiamo vulnerabili. Questo mi preoccupa perché è la mancata reazione all'errore il problema. Mi aspetto di più da me ma anche dai giocatori".