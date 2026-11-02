Vanoli: "Da tanto esprimiamo un ottimo calcio, mancava solo il risultato. Gonçalves? Ne ho più di uno importante"

Soddisfatto il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli che commenta così il 4-2 viola sul campo del Sassuolo:

"Sono felice per questi ragazzi, era da tempo che esprimevamo un ottimo calcio e meritavamo di arrivare ai tre punti, per errori nostri non li abbiamo raggiunti. Però ho sempre detto ai ragazzi che era la strada giusta. Noi siamo la Fiorentina, quando indossiamo questa maglia portiamo avanti qualcosa di importante. Questi ragazzi hanno talento per poter fare cose importanti in prospettiva futura. Stasera chi è entrato ha voluto dimostrare di essere presente, che tutti insieme potevamo uscire da una brutta situazione, dove c'erano le prestazioni ma non i risultati.

Gonçalves? Ne ho più di uno importante, a volte per trovare il vestito ci vuole un po', essendo arrivato dopo, ci stiamo tutti conoscendo. A volte c'è emergenza dietro e vanno sistemate un po' di cose lì, questo valore però deve trasformarsi in risultato. Stasera chi è entrato l'ha fatto bene però dobbiamo capire che nel campionato italiano non possiamo prendere sempre due gol. Gli errori sono serviti per crescere, abbiamo buttato via la partita a Milano negli ultimi cinque minuti. Con il Como gli episodi ci sono andati contro, con l'Atalanta non abbiamo saputo gestire il risultato. Ho detto allo spogliatoio che Pedro è un esempio di professionalità, come è stato Joao.

La soluzione con i tre fantasisti? Penso che gli interpreti ci siano per fare tante cose, il problema è la disponibilità perché nel calcio quando si parla di mentalità difensiva, si può fare anche con la palla. E riaggredendo con i giocatori offensivi. Poi la qualità non deve essere fine a sé stessa, se si mettono a disposizione come hanno fatto stasera, siamo un gruppo e l'abbiamo dimostrato".