Joao Mario: "Penso di aver risposto bene alla fiducia di Vanoli. Spingendo sono utile alla squadra ma ora conta più l'equilibrio"

Protagonista positivo anche oggi Joao Mario, che a Dazn ha parlato così della vittoria viola a Reggio Emilia:

"Sono veramente molto felice perché questa squadra meritava una vittoria, questi tre punti sono troppo importanti per la classifica. E’ sempre meglio lavorare su una vittoria e ora dobbiamo continuare così. Ci sono sempre aspetti da migliorare però i tre punti contavano troppo.

La fascia sinistra? La mia posizione naturale è terzino destro però posso fare anche il sinistro, in alcuni aspetti del gioco è anche meglio perché posso venire a giocare dentro al campo col mio piede. La tecnica è una delle mie caratteristiche principali, in velocità. Abbiamo lavorato tanto questa settimana e il mister mi ha dato la fiducia per giocare, penso di aver risposto bene. L’importante è la squadra e sono molto contento per i tre punti.

Non spingo sempre? In questo momento dobbiamo mantenere più l’equilibrio perché la fase difensiva non è al meglio e ci mancano le vittorie. Se un terzino spinge, l’altro deve rimanere, questo è quello che il mister ci chiede tutti i giorni. Però quando posso spingere cerco di farlo perché è tra le mie doti e so che così posso aiutare la squadra".