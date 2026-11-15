Miani a FN: "Mercato estivo 'leggerino'. Quattro attaccanti? La Fiorentina non deve avere paura"

Inizio di stagione certamente al di sotto delle aspettative quello della Fiorentina, partita con grandi ambizioni e attualmente più vicina alla zona retrocessione che a quella valida per l'Europa. Un rendimento che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori riguardo alla scelte fatte dalla società a partite dall'estate a livello di mercato e guida tecnica.

Di questi e di altri argomenti ha parlato Luciano Miani, ex giocatore della Fiorentina ad inizio anni '80, in un'intervista concessa in esclusiva a Fiorentinanews.com.

'Mercato estivo? E' mancato qualcosa'

"Sicuramente dei buoni giocatori, ma anche un po' leggerini e soprattutto a centrocampo. Il reparto difensivo, secondo me, avrebbe avuto bisogno di qualche centrale un po' più esperto e affidabile. Senza nulla togliere a quelli che stanno giocando vedo che, alla prime difficoltà, vanno un po' in bambola".

'Voto sì per l'ultima Fiorentina più offensiva'

"La Fiorentina sarebbe sbilanciata in avanti, ma contro la Juventus ha giocato bene. Chiaramente, ci devono essere le dovute coperture che anche questi giocatori offensivi devono saper dare. Chiaro che non puoi pretendere che debbano fare la fase difensiva, ma devono contribuire: oggi ormai nel calcio bisogna tutti dare la propria disponibilità alla fase difensiva. Per quello che ho visto in tv mi è sembrata un'ottima soluzione e con un buon gioco, cosa che io non avevo visto mai. 4 o 5 passaggi di prima, azioni ficcanti, conclusioni: deve imparare a giocarsela un po' a viso aperto la Fiorentina e senza eccessive paure. Quello che ho intravisto da distante tutto il campionato scorso e all'inizio di quest'anno è stato una paura tremenda dei giocatori, quella di sbagliare. Quando si ha paura poi si sbaglia, ma non capisco perché".