Benvenuti al "Gran Ballo" del Franchi: la Fiorentina ed una difesa 'ballerina' da aggiustare

Tempo di sosta nazionali anche per la Fiorentina dopo il 2-2 contro la Juventus che ha lasciato un po' di amaro in bocca per quello che è stato l'epilogo della partita.

23 gol presi in undici partite

In particolare, i due gol incassati dai gigliati hanno confermato un problema non di poco conto per la Fiorentina, ossia una certa propensione a subire reti: dopo undici giornate, sono infatti 25 i gol presi, con una media di quasi 2,3 gol incassati a partita. Un dato francamente inaccettabile.

Una partita come degno esempio

La partita con la Juventus non è stata da meno, a conferma di tutte le fragilità di cui la retroguardia viola è ancora vittima: Viery nel primo tempo è andato costantemente in difficoltà contro un Kolo Mouani tutt'altro che eccelso nelle altre apparizioni stagionali, mentre Dragusin (che, va detto, nonostante l'errore di De Gea, ha anche lui una parte di responsabilità sul gol di Bremer) spesso e volentieri è vittima della sindrome di Pongracic, ossia di perdersi in un bicchiere d'acqua magari dopo aver fatto una chiusura difensiva strepitosa.

E gennaio incombe...

Con l'avvicinarsi di gennaio, sarà interessante capire la strategia della Fiorentina e di Paratici per ovviare a questo problema: rigettarsi nuovamente sul mercato o dare fiducia al lavoro di Vanoli con questo pacchetto arretrato?