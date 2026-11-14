Un altro gioiello del Real Madrid raggiunge Mastantuono in Italia? Le big di Serie A intanto si mettono in fila

Dopo Franco Mastantuono, arrivato in estate dalla Fiorentina, un'altra giovane stella del Real Madrid finisce nel mirino della Serie A.

Un nuovo “gioiello” in Italia?

Il riferimento va ovviamente al brasiliano Endrick, stellina pagata 72 milioni di euro dal Real Madrid nel 2022, col giocatore che è poi rimasto al Palmeiras fino al compimento della maggiore età nel 2024. Questa stagione però sono appena 141 i minuti disputati dal fantasista nella prima parte di stagione, coronati da un gol e un assist. Un bottino troppo magro per il ragazzo, che avrebbe cominciato a guardarsi intorno anche per non vedere a rischio il suo posto nel Brasile di Carlo Ancelotti.

Un interesse diffuso

Ecco quindi che di nuovo la Serie A potrebbe fare al caso del Real Madrid: sul brasiliano, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero principalmente Milan e Roma, frenate però dalla preferenza del Real per una cessione a titolo definitivo, al contrario di quanto avvenuto con Mastantuono questa estate.