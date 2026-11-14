"Fagioli deve pretendere di più da sé stesso e dalle sue qualità. Per fare una grande squadra non servono solo...

Beppe Dossena, ex giocatore ed oggi opinionista, è intervenuto a Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sulla stagione della Fiorentina

Queste le sue parole sul momento della Viola: “Per far girare le cose nel verso giusto non basta semplicemente investire su ottimi elementi, entrano in gioco molti fattori: a Firenze le qualità tecniche non mancano di certo. È vero che c'è stato un forte rinnovamento, ma adesso spetta a ciascuno fare la propria parte per sbloccare una situazione non di certo preventivabile ad inizio stagione”.

Su Fagioli

Spazio poi ad una riflessione su Fagioli: “Non ha ancora mostrato tutto ciò di cui è capace. Nel calcio di oggi è fondamentale mantenere un rendimento costante ogni singola settimana, senza cali: deve pretendere molto di più da se stesso e prendersi le responsabilità da protagonista. Chi arriva a certi livelli lo fa perché possiede una forza mentale superiore alla media. I social? O si possiede una corazza psicologica eccezionale, altrimenti queste dinamiche finiscono solo per prosciugare energie preziose”.