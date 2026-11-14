Frattesi out contro il Belgio: nuova occasione da titolare per Fagioli? Difficile, ma Mancini...

In vista della gara di domani sera tra Belgio-Italia, in programma a Bruxelles alle 20:45 e valida per la sesta e ultima giornata di Nations League, il CT Mancini si trova a dover far contro con alcune defezioni dell'ultimo minuto.

Fratesi out: Fagioli spera

Gli Azzurri dovranno infatti fare a meno di Davide Frattesi, uno dei migliori in campo contro la Francia, gara in cui ha accusato anche un piccolo risentimento muscolare: la maglia del centrocampista della Lazio se la contendono Issa Doumbia, mezzala dello Sporting Lisbona e nella scorsa stagione al Venezia e Nicolò Fagioli.

Un ballottaggio che non sorride alla Fiorentina

Per il momento, però, secondo TMW il centrocampista della Fiorentina, anche a causa del non proprio brillante momento di forma, sembra partire sfavorito nel ballottaggio con l'ex Venezia. Ciò che è certo è la stima che Mancini nutre nei confronti del centrocampista viola, ribadita più volte anche nei giorni scorsi.