Durante la sessione estiva di calciomercato, Joshua Zirkzee è stato uno dei profili chiacchierato in orbita Fiorentina, prima che l'attaccante decidesse di rimanere al Manchester United respingendo anche la Juventus.

Stagione tra alti e bassi

A distanza di qualche mese dalla sua permanenza in Inghilterra, la punta olandese continua a lavorare con grande dedizione: nonostante le pesanti difficoltà collettive del club la dirigenza dei Red Devils si riterrebbe comunque contenta del suo apporto stagionale.

Un addio imminente?

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, tuttavia, il giocatore potrebbe tornare presto al centro del mercato: l'ex Bologna desidera infatti un impiego più costante rispetto allo spazio trovato finora a Manchester e sarebbe imminente un confronto il tal senso con il neo-allenatore Pochettino

La Fiorentina osserva, ma…

Difficile, a tal proposito, che anche la Fiorentina torni alla carica: con l'ingresso di Zirkzee sarebbero tre le punte “titolari” a disposizione di Vanoli: decisamente troppe per una squadra che gioca con un unico attaccante e con la sola Coppa Italia come impegno extra campionato.