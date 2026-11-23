Il commento di Paolo Vanoli a Dazn, dopo la tremenda sconfitta per 3-0 sul campo del Monza:

"Abbiamo avuto un ottimo approccio per 20-25 minuti, poi dopo il rigore ci siamo squagliati perché ognuno pensava di risolvere la partita individualmente. Da questa partita bisogna capire che nel calcio ci vuole fame e anche umiltà, ci vuole un gruppo che spinge dalla stessa parte. Finché siamo stati ordinati in campo, nella prima mezz'ora abbiamo recuperato tanti palloni alti.

Abbiamo scelto di difendere abbassando un'ala, che era Gnonto, tenendo alto Pedro. L'abbiamo fatto bene fino al gol. Poi purtroppo ci succede che per qualche episodio perdiamo le misure e non sappiamo più recuperarle. Abbiamo due terzini offensivi, stiamo avendo tanti problemi anche con i centrali, che si sono fatti male. Non ci siamo potuti mettere a tre anche per questo. Però questi sono alibi, penso che questa squadra è talentuosa ma deve capire che nel campionato italiano vince chi ha più fame, loro li hanno vinti mentre noi ne stiamo perdendo tanti.

Ipotesi ritiro? Intanto bisogna chiedere scusa ai tifosi, avevo promesso che sotto l'aspetto della voglia non sarebbe venuta a mancare. Poi sì, assolutamente, bisogna trovare sempre rimedio e giovedì andiamo in ritiro".