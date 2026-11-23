Un breve commento a Dazn da parte del vice di Juric, Matteo Paro, dopo il 3-0 rifilato alla Fiorentina:

"Sono contento per la squadra, ci tenevamo tanto a fare i tre punti dopo le sconfitte delle ultime giornate. Siamo molto contenti di Thiam, ha fatto delle parate importanti. Varela? Per adesso ci lavoriamo, siamo contenti di averlo, poi vedremo cosa succederà. Per ora il ragazzo sta dimostrando grande spirito, grande impegno nel migliorarsi. Deve continuare a lavorare forte come sta facendo".