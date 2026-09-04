Zirkzee dimentica il mercato? Carrick: "E' felice qui, vorrebbe giocare di più ma c'è concorrenza"

Jushua Zirkzee è stato il tormentone della parte finale del mercato della Fiorentina. Il calciatore olandese, dopo aver tentennato per qualche giorno, ha rifiutato l'offerta viola aspettando proposte da club più blasonati. Alla fine, però, l'attaccante è rimasto con il cerino in mano, costretto a rimanere al Manchester United dove è decisamente indietro nelle gerarchie.

Felice della permanenza

Nella conferenza stampa di oggi, l’Allenatore dei Red Devils Carrick ha parlato anche delle tante voci di mercato che si sono susseguite nelle scorse settimane: “Zirkzee è importante per noi, è felice qui e abbiamo un ottimo rapporto. Vuole giocare più di quanto abbia fatto finora, ed è una cosa positiva. C'è concorrenza, una sana competizione per un posto".

il talento del giocatore

L'allenatore del Manchester ha però strizzato l'occhio all'ex obiettivo viola: "Abbiamo tante partite in arrivo, anche nelle prossime settimane, e avremo periodi più ravvicinati tra una gara e l'altra. Josh può fare cose davvero importanti. Non vedo l'ora che riesca a farle un po' più spesso per noi".