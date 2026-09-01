Zirkzee-Fiorentina: le ragioni che hanno portato il giocatore a rifiutare l'offerta viola

Non è stato un semplice pour parler quello tra la Fiorentina e Joshua Zirkzee. Il club viola ha fatto la sua proposta al giocatore e alla sua squadra di appartenenza (per inciso al Manchester United).

Ma i dirigenti viola non sono riusciti a convincere l'attaccante a prendere il posto lasciato libero da Moise Kean. Alla fine il giocatore ha preferito declinare questa offerta.

Le cause principali di questo no, sono fondamentalmente due. La prima, la più importante è che il giocatore voleva una soluzione definitiva per accettare di lasciare il Manchester United. La Fiorentina lo ha cercato con la formula del prestito con diritto di riscatto, fatto questo che non lo ha esaltato, anzi.

La seconda più contingente e che circola in ambienti vicini all'attaccante stesso è che anche i risultati conseguiti dalla squadra in questo inizio di campionato lo abbiano ulteriormente scoraggiato. Com'è noto la Fiorentina ha perso sia con la Roma alla prima giornata (4-0), sia col Frosinone in casa la seconda (3-0).

Alla fine i viola sono dovuti ricorrere al piano B, chiamato Beto Betuncal, che è già arrivato a Firenze e dovrebbe essere a disposizione della squadra e dell'allenatore già per sabato prossimo.