Bucchioni: "Tiago Gabriel mi piace, ma serve un leader. Squadra giovane tutta da scoprire, neanche Vanoli sa il vero valore"

Enzo Bucchioni, direttore di Italia 7, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per affrontare i temi più caldi in ottica Fiorentina.

Sulla Fiorentina

“Nelle prime cinque giornate della Fiorentina abbiamo capito poco, poi ci sono stati segnali di ripresa soprattutto contro il Napoli. Quanto vale questa squadra? Non lo sa neanche Vanoli, è una squadra da costruire fatta da giocatori di grande talento ma ancora work in progress. Diamo come punto di riferimento la Fiorentina del 2012 per il rinnovo totale che avvenne, ma quella squadra lì aveva giocatori esperti, per Montella fu più facile. Questa è una squadra che mi intriga, ma non ci sono giocatori d'esperienza: magari stupisce tutti perché i giovani si gasano contro le squadre di livello, ma chi può dirlo? Ci sarà da lavorare”.

Sui giocatori da ritrovare

“Atta è il giocatore che aspettiamo di più dopo il campionato strepitoso con l'Udinese, ma ancora qua non l'abbiamo visto a quei livelli per qualche problema fisico. Lui è uno dei giocatori che può deciderti la partita, ma non dimentichiamoci Goncalves, che mi piace tantissimo: è tecnico, ha esperienza, può dare tantissimo in più ruoli e mi aspetto che dia una mano perché è uno abituato a segnare. Io, però, in queste tre settimane avrei voluto vedere Fagioli e Oulai insieme al Viola Park: l'ivoriano deve imparare alcune cose a livello tattico”.

Su Tiago Gabriel

“Mi piace molto, ha i piedi buoni ma la cattiveria del difensore, è giovane e ha margini di miglioramento, ma la difesa della Fiorentina ha bisogno di un leader e questo ragazzo non so se lo è. I marcatori ce l'hai, mancano i leader”