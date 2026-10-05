Mencucci: "Tiago Gabriel tra i più forti in Serie A, la Fiorentina migliorerebbe. Pongracic mi ha deluso a Firenze"

L'ex dirigente della Fiorentina ed ex ad del Lecce Sandro Mencucci, ha parlato a Radio Bruno dell'interesse della società viola per Tiago Gabriel, difensore dei leccesi.

Le parole di Mencucci

“Tiago era un giocatore discreto, poi è maturato mmolto da quando è arrivato a Lecce. Ha un gioco di testa speranzoso. E poi segna anche tanti gol. Adesso è uno dei difensori centrali più forti in Serie A. La Fiorentina migliorerebbe dietro".

Su Pongracic

“È stato succube di un momento no della Fiorentina. È un ragazzo sensibile e deve aver somatizzato tutto quello che la squadra viola ha vissuto. A Lecce era fortissimo. A Firenze mi ha stupito, perché pensavo facesse meglio. Ha avuto tante amnesie”.