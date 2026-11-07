Nuova tegola per Spalletti: a poche ore dalla partita con la Fiorentina, si ferma un laterale bianconero
Nuovo grattacapo per Spalletti e per la retroguardia bianconera alla vigilia del match del Franchi, con la Juventus che perde un titolare per la delicata trasferta contro la Fiorentina.
Si ferma Cambiaso
Andrea Cambiaso, laterale punto fermo nello scacchiere tattico bianconero, si è fermato a causa di un affaticamento muscolare accusato dopo l'impegno europeo. Il problema fisico emerso nelle ultime ore ha tolto ogni dubbio sullo staff medico juventino, che ha preferito non rischiare il giocatore per evitare guai peggiori.
Altri recuperi per Spalletti
Nonostante il recupero lampo di altri elementi chiave come McKennie e Celik, Spalletti perde quindi la duttilità e la spinta dell'ex Genoa, che contro la traballante difesa viola poteva rappresentare un'arma assai preziosa.
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