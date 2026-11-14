Non date tutte le colpe a De Gea: c'è una mediana che non fa filtro. E la Fiorentina ha buttato via almeno 10 punti

I problemi difensivi della Fiorentina sono sotto gli occhi di tutti e non sono solo quelli del portiere, De Gea, finito nel mirino soprattutto dopo l'errore sul gol del 2-2 della Juve, prima della sosta. Non è solo questione di porta però, sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio: la difesa viola è cambiata in continuazione nella sua coppia di centrali ad esempio. E poi il tema vero è la fase difensiva, più che i difensori stessi, fase a cui dovrebbe contribuire anche il centrocampo.

Pochi ma (poco) buoni

Lì sono rimasti in pochi, sia in rosa che poi in campo, quando Vanoli sceglie il doppio play: l'ardore difensivo sembra non essere però specialità della casa né per Fagioli, né per Ndour, nonostante il fisico inganni. Anche per questo l'agonismo di Oulai diventa sempre più difficile da ignorare. La Fiorentina non porta a casa un clean sheet dallo scorso 17 maggio e incassa più di 2 gol di media a partita: non a caso insomma, la squadra viola ha buttato via ben 10 punti da situazioni di vantaggio. Numeri che con una struttura più solida avrebbero raccontato un altro scenario.