Fagioli e Oulai "gemelli del destino": in Nazionale semplici comparse, alla Fiorentina una poltrona per due

Il calcio è un gioco di squadra e quando il club o la propria Nazionale vincono bisogna essere contenti, ma certamente alla gioia per il successo collettivo fa da contraltare una certa delusione sul piano personale. Questi sentimenti contrastanti hanno accomunato ieri sera due protagonisti della Fiorentina, ovvero Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai.

Nazionale amara

I due centrocampisti viola in questa pausa sono stati convocati dai ct di Italia e Costa d'Avorio. Entrambe la Nazionali sono scese in campo ieri sera: gli azzurri in Nations League contro la Francia, gli Elefanti contro il Gambia nella qualificazioni alla Coppa d'Africa. Due partite che le rispettive Nazionali hanno vinto, ma senza puntare su di loro. Fagioli è infatti rimasto ai margini, assistendo dalla panchina al 3-1 rifilato a Olise e compagni. Stesso discorso per Oulai, non coinvolto nel 2-1 ai danni della compagine gambiana.

In viola sfida aperta per la mediana

Oltre a vivere una situazione simile in Nazionale, Fagioli e Oulai sono anche rivali per un posto nel centrocampo della Fiorentina. Dopo il ko per 1-2 in casa contro il Torino datato 5 settembre, i due non hanno più giocato insieme dal primo minuto ed è iniziata una continua staffetta che prevede l'impiego di uno dei due dall'inizio e l'ingresso dell'altro a gara in corso. Inizialmente Paolo Vanoli ha privilegiato Fagioli in questo ballottaggio, ma in occasione dell'ultimo match pre sosta contro la Juventus è stato Ouali il prescelto per cominciare da titolare. In attesa di una scelta definitiva del mister, se mai ci sarà, i due sperano di avere maggiore considerazione in Nazionale: l'Italia di Fagioli torna in campo domenica contro il Belgio, la Costa d'Avorio di Fagioli martedì contro il Gambia.