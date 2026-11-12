L'Italia di Mancini ribalta la Francia: super Pio Esposito, non c'è posto per Fagioli

L'Italia è tornata in campo questa sera, per affrontare la Francia nella 5^ giornata della fase a gironi di Nations League. Partita trionfale degli azzurri, vinta con il punteggio di 3-1.

Le scelte di Mancini

Obiettivo continuità, di prestazioni ma anche di modulo. Per questo il ct dà fiducia al 4-3-3 visto nelle scorse gare. In mezzo al campo largo a Frattesi e Barella ai lati di Tonali, con Fagioli relegato in panchina. Attacco sulle spalle di Pio Esposito, mentre in difesa sulla destra chance per l'ex Fiorentina Kayode.

La partita

L'inizio è di marca francese, ma ci vuole un regalo azzurro affinché i transalpini trovino il vantaggio: all'11^ su gentile concessione di Donnarumma, Olise firma lo 0-1. L'Italia cresce alla distanza, trovando il pari al 26' con Pio Esposito e sfiorando anche il vantaggio prima dell'intervallo. Il secondo tempo è un monologo azzurro: prima Frattesi ribalta il punteggio e poi, dopo un errore dal dischetto di Sebastiano Esposito, il fratello Pio non sbaglia dal dischetto e chiude i giochi.