Le formazioni ufficiali di Italia-Francia: la decisione del ct Mancini su Fagioli
Questa sera, l'Italia torna in campo in Nations League. L'avversario di turno è la Francia: fischio d'inizio alle 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Kayode in, Fagioli out
Il ct Roberto Mancini, nel suo ormai consolidato 4-3-3, decide di non far giocare titolare Fagioli. Al regista della Fiorentina vengono preferiti Frattesi, Tonali e Barella. In campo invece l'ex viola Kayode, nel ruolo di terzino destro.
Le formazioni
ITALIA (4-3-3: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Roberto Mancini.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Allenatore: Zinédine Zidane.
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