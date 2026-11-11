Mancini traccia la via per il suo secondo ciclo alla guida dell'Italia: "Il focus è sui giovani"

Vigilia per l'Italia, impegnata domani in Nations League contro la Francia. Questo pomeriggio, è intervenuto in conferenza stampa il ct Roberto Mancini. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb.com.

Largo ai giovani

"Tutti volevano i giovani, l'ho letto ovunque e mi sembra anche giusto e logico. Tutti si lamentano che non giocano mai, noi cercheremo di chiamarli e speriamo di azzeccarli. Poi, se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita, perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo e l'abbiamo sempre fatto. Può darsi ci siano momenti in cui ci possa servire qualcuno di esperienza, però sappiamo cosa ci possono dare: alcuni li conosciamo bene, altri meno. Però il focus è sui giovani: per un ragazzo, allenarsi con chi gioca ad alto livello è molto importante".

Obiettivo vittoria

"La partita di andata è stata difficile in certi momenti, la Francia ci ha tenuto lì e siamo stati bravi nel difendere. Nel secondo tempo Gigio ci ha salvato, però la partita di domani sarà diversa, la giocheremo cercando di vincere con una delle migliori squadre al mondo".