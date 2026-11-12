Prima Vanoli e poi Mancini: La storia per Fagioli non cambia

Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Prima Vanoli e adesso Mancini. Dalla Fiorentina all'Italia, la storia per Fagioli non cambia.
Fuori in campionato…
E' stato messo in panchina nell'ultima giornata di campionato contro la Juventus, a tutto vantaggio di Oulai, e la scena si ripeterà quest'oggi anche in maglia azzurra.
…E fuori con la Nazionale
Il CT della Nazionale sembra essere intenzionato a mettere in campo contro la Francia (gara valida per la Nations League) un terzetto in mediana composto da Frattesi, Tonali e Barella, con il calciatore viola magari pronto ad entrare a gara in corso.
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