Santoni: "La Fiorentina va a momenti e non trova mai la svolta definitiva. Fagioli? Mancini lo vede in modo diverso"

Il giornalista Andrea Santoni, ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno, ha parlato a 360° della Fiorentina.

Sensazioni post Fiorentina-Juventus

"Non so se in questa stagione il problema sia concentrarsi sul risultato, anche se si parla della madre di tutte le partite qui a Firenze ovvero quella contro la Juventus. Poteva avere un valore di prospettiva e di autostima, ma ancora siamo un po' lontani da trovare quell'equilibrio e quella soluzione tecnico-tattica e morale. Fortunatamente la classifica è meno agghiacciante di qualche settimana fa, ma questi alti e bassi e questa amarezza sul risultato di Fiorentina-Juventus fanno parte di un momento che ha ancora bisogno di essere chiarito. La squadra ha in sé alcuni momenti in cui fa vedere qualcosa di positivo, ma non riesce mai a trovare situazioni stabili che consentano una serie di risultati positivi e un rilancio definitivo in una stagione che tutti si aspettavano diversa".

Il problema dei gol subiti

"In un livello medio di difensori che è drasticamente sceso negli ultimi 15 anni, giocare di più richiede un'attenzione che alla lunga è un affaticamento superiore. Se hai buone qualità questo sforzo lo supporti, altrimenti vai incontro ad errori di posizionamenti e di reparto. Prendere meno gol credo sia la prima cosa da fare. Abbiamo il 70% di giocatori stranieri in Serie A, che probabilmente hanno un modo di difendere diverso. Bisogna difendere di più e meglio e non avere vergogna a provarci".

Ndour e Fagioli

"Ndour a Firenze non è particolarmente amato. Fagioli? Mancini lo ha impiegato da interno. Ha un modo di giocare riconoscibile: se non è al massimo, quando perde palla c'è il rischio che gli altri ti facciano male. Mancini lo vede in ruolo che gli consente di sfruttare più qualità di visione che di gestione, in questo secondo aspetto è mancato nelle ultime settimane".