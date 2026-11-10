Ndour out con l'Italia U21: ecco perché il giocatore viola ha lasciato il ritiro degli Azzurrini
Cher Ndour. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha lasciato questa mattina il ritiro dell'Italia Under 21.
La causa
La causa del ritorno a Firenze, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, è un piccolo problema alla caviglia. Ndour aveva giocato 90 minuti contro la Juventus domenica scorsa.
Il consiglio dei medici
Il giocatore viola è arrivato in ritiro con un fastidio all'articolazione. Monitorato dallo staff medico della nazionale under azzurra, gli è stato consigliato di rientrare alla base e lasciare il gruppo di Baldini.
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