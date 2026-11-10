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Ndour out con l'Italia U21: ecco perché il giocatore viola ha lasciato il ritiro degli Azzurrini

Pietro Casini /
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Cher Ndour
Cher Ndour. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour  ha lasciato questa mattina il ritiro dell'Italia Under 21

La causa

La causa del ritorno a Firenze, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, è un piccolo problema alla caviglia. Ndour aveva giocato 90 minuti contro la Juventus domenica scorsa. 

Il consiglio dei medici

Il giocatore viola è arrivato in ritiro con un fastidio all'articolazione. Monitorato dallo staff medico della nazionale under azzurra, gli è stato consigliato di rientrare alla base e lasciare il gruppo di Baldini.  

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