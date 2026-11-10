Baldini perde Ndour per infortunio: il centrocampista lascia il ritiro dell'Under 21 e torna a Firenze

Arrivano notizie poco rassicuranti per la Fiorentina dal ritiro dell'Under 21. C'è da registrare, infatti, l'infortunio del centrocampista viola Cher Ndour che era stato grande protagonista della Nazionale guidata da Silvio Baldini negli ultimi contro disputati. E' ancora negli occhi di tutti, per esempio, il gol che ha realizzato da 70 metri il 6 ottobre contro la Polonia.

Il comunicato della FIGC

“Dopo una mattinata di attivazione in palestra, questo pomeriggio la Nazionale Under 21 torna in campo per la seduta di allenamento. Non saranno presenti i giocatori del Frosinone Gabriele Calvani e Matteo Cichella, così come il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: valutati indisponibili, i tre hanno lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia facendo ritorno ai rispettivi club. Anche Dominic Vavassori del Palermo, a seguito della valutazione del quadro influenzale dei giorni scorsi, è stato escluso dalla convocazione”.

Obiettivo Monza

Chiusa dunque in anticipo la parentesi azzurra di Ndour, sarà compito dello staff medico viola valutare l'entità del suo infortunio. La speranza è comunque che Vanoli possa contare su di lui per la ripresa del campionato, quando la Fiorentina affronterà il Monza.