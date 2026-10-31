Nuovo appuntamento di gala per l'Under 21 di Ndour (salvo promozioni al piano di sopra)

Si avvicina la seconda sosta della stagione, con le partite delle Nazionali sia maggiori che giovanili, che si avvicinano: l'Under 21 azzurra si è qualificata direttamente per l'Europeo del prossimo giugno e non avrà il temibile play-off a novembre. Spazio allora ad una doppia amichevole di lusso: la seconda è stata annunciata ieri e andrà in scena a Livorno il 16 novembre, contro il Belgio.

Vetrina per Ndour e gli altri

Doppia occasione per preparare il torneo, la prima sarà il venerdì 13 contro la Francia. E nel gruppo di Silvio Baldini dovrebbe esserci anche Cher Ndour, perno centrale del tecnico toscano. Salvo inattese promozioni al piano di sopra da parte di Mancini, per le gare di Nations League.