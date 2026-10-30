Bucciantini: "Paratici? Scambiate l'ambizione per presunzione. A volte si perde il senso di mettere Ndour in campo"

Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport e tifoso viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare delle difficoltà della Fiorentina in questo periodo e nella sfida all’Atalanta.

Su Paratici

“Paratici presuntuoso? A volte si scambia la presunzione per ambizione, e lui è uno competente: non accetto un’analisi che parte da una mancanza di autocritica, io sono convinto che le domande se le faccia anche lui, lo vede che la squadra non trova la quadratura anche al netto dell’assenza di Atta. La Fiorentina fa fatica a trovare un modo di interpretare la partita, si comincia a vedere un po’ di coraggio ma rimane una squadra troppo fragile, basta poco per spaventarla, è una squadra impaurita e infatti nessuno difende con la fame necessaria”.

Su Ndour

“Il centrocampo ha fatto male, i migliori in campo sono stati i 4 esterni. Ndour mi lascia perplesso: lo fai giocare per il fisico ma poi queste qualità non si vedono, va morbido sul contrasto, è lento e quindi perde il passo e noi subiamo gol: a volte si perde il senso della presenza di Ndour in campo. Brescianini, invece, ha trovato subito il senso della posizione e i suoi movimenti stavano per far male all’Atalanta. Lo disse anche Paratici, comunque: ha venduto tutti tranne Ndour”.

Sui giovani viola

“La Fiorentina deve avere qualche rimpianto sui giovani, perché ci sono tre difensori titolari in Serie A che sono nostri, ossia Comuzzo, Lucchesi e Kouadio, stanno giocando sempre. Non ti dico che devono essere titolari nella Fiorentina, ma prima di spendere 10 milioni per un giocatore per la panchina che si deve adattare al calcio e al ruolo che gli chiede il mister. Se volevo un centrale brasiliano, lo compravo dalla Nazionale: le scommesse ce le ho a giro per la Serie A, ci posso lavorare e loro hanno un senso di appartenenza, il Settore giovanile può solo giovarne. Ma anche Amatucci: prima o poi lo convoca Mancini e ci ritroveremo a dire che ormai è andata così… a gennaio dell’anno scorso hai speso 30 milioni per due centrocampisti che abbiamo visto subito che non avrebbero cambiato la stagione della Fiorentina”.