Florin Manea guarda al futuro della Romania e immagina una coppia difensiva che potrebbe interessare anche i tifosi della Fiorentina. Dal Qatar, dove sta seguendo la nazionale rumena Under 17, il procuratore ha indicato in Robert Corduneanu il giovane da tenere d’occhio, accostandolo al centrale viola Radu Drăgușin.

“Vedrete che coppia”

Queste le sue parole: “Ora sono in Qatar, sono venuto a vedere la nazionale rumena Under 17. Ci sono molti giocatori importanti, uno di questi è Robert Corduneanu. Vedrete che coppia formerà con Radu Drăgușin alla prima partita con la nazionale maggiore”.

Una difesa a tinte viola

Manea immagina dunque Corduneanu al fianco del difensore della Fiorentina fin dal suo eventuale esordio con la Romania maggiore. Una previsione che dà la misura della fiducia del procuratore nel ragazzo, oggi impegnato con l’Under 17 e già indicato come possibile compagno di reparto del centrale viola.