Pablo Piñones-Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, è intervenuto ai canali ufficiali del club prima del match interno contro il Como 1907.

“Vietati cali di tensione”

Queste le sue parole in vista della sfida contro le lariane: “Non possiamo permetterci cali di tensione: stiamo facendo un buon lavoro e disputando ottime gare, ma adesso serve continuità. Nonostante i molti innesti della scorsa estate, stiamo tenendo il passo e lottando bene e contro il Como dovremo imporre la nostra identità di gioco”.

Sulla classifica

Un pensiero poi alla classifica, fattasi interessante per la Viola nelle ultime giornate: “Non la guardo, siamo ancora all'inizio: da qui alla fine penso che subirà molte variazioni. Mi interessano le prestazioni e il nostro percorso: personalmente, vorrei che riuscissimo a costruire un numero maggiore di palle gol, puntando soprattutto alla pericolosità delle conclusioni. È un aspetto su cui stiamo facendo un grande lavoro, oltre ovviamente a quello tattico”.