Benedetto Ferrara, noto e stimato giornalista, è intervenuto a Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sulla partita contro il Monza

Queste le sue parole: “La trasferta di Monza sarà una gara complicata contro un avversario alla disperata ricerca di punti: si affronteranno due difese ballerine e spero che la Fiorentina dimostri maggiore solidità. Vanoli sta lavorando per darci un'identità precisa. io personalmente resto ottimista: la situazione si può ribaltare, un filotto di risultati potrebbe cambiare tutto”.

“Non vedo perché intervenire a sinistra”

Il giornalista ha poi proseguito analizzando le carenze della Fiorentina, oltre al mercato come possibile soluzione ad esse: “Al momento a questa squadra mancano un po' di equilibrio e un mediano di rottura. Sulla fascia sinistra, considerando il giovane Valdepeñas, l'adattamento discreto di João Mario e il probabile rientro di Parisi a gennaio, non vedo la necessità di investire: servirebbero piuttosto un centrale difensivo d'esperienza e un centrocampista d'interdizione. In porta confermerei De Gea fino al termine della stagione, perché cambiare ora non aumenterebbe le certezze e i suoi errori rientrano in un problema strutturale della squadra”.