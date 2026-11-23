Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
A poche ore dal match della Fiorentina contro il Monza, in difesa resta aperto il ballottaggio tra Ranieri e Viery, con il primo favorito per affiancare Dragusin.
Sulle fasce invece, Joao Mario dovrebbe essere confermato a sinistra, mentre Jimenez è pronto a occupare la fascia destra.
Ma è qui che potrebbe esserci una sorpresa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in settimana, Vanoli ha provato anche Dodô nel ruolo.
Difficile pensare ad un rilancio del brasiliano però è un'eventualità, evidentemente, non da escludere totalmente.
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