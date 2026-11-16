Dodô verso l’addio: rinnovo fermo e Fiorentina pronta ad abbassare le richieste

Il 2026 rischia di trasformarsi in un anno da dimenticare per Dodô. Il terzino brasiliano è fermo a una sola presenza da titolare in questa stagione. Un impiego ridotto che si intreccia con un’altra questione irrisolta: il rinnovo del contratto, in stallo ormai da un anno.
La scadenza resta fissata a giugno 2027 e il tempo a disposizione per trovare una soluzione diminuisce. Per la Fiorentina si avvicina così il rischio di perdere il giocatore a parametro zero in estate, uno scenario che rende particolarmente importante il prossimo mercato invernale.
Valutazione al ribasso
Gennaio diventa il passaggio decisivo. Stando al Corriere dello Sport-Stadio il club viola proverà a cercare una destinazione per Dodô, accettando di rivedere al ribasso le pretese economiche della scorsa estate. La situazione contrattuale e lo spazio limitato trovato in campo impongono una valutazione diversa rispetto a pochi mesi fa.
Anche il brasiliano si trova a fare i conti con aspettative rimaste senza risposta. Nell’ultima sessione di mercato sperava infatti di ricevere offerte più prestigiose, che però non sono arrivate. Adesso l’obiettivo sarebbe quello di trovare una soluzione che consenta di chiudere l’esperienza a Firenze senza strappi.
Niente braccio di ferro
Tra la società e l’entourage, sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, non si è ancora arrivati al braccio di ferro. Una contrapposizione che entrambe le parti vorrebbero evitare, mantenendo aperto il dialogo in vista delle prossime settimane.