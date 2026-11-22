Secondo La Nazione, sono tre i principali dubbi di formazione per Vanoli in vista di Monza-Fiorentina: lo scheletro degli undici è già ben definito, ma serviranno le ultime indicazioni per decidere davvero.

Ndour, ce la fai?

Il primo nodo è quello già noto, sulla fascia sinistra: con Njie non al meglio salgono le quotazioni di Gnonto dal 1', ma quello dello svedese non è l'unico dubbio legato alle condizioni fisiche. Sarà infatti da monitorare anche la caviglia di Ndour, che lo ha fatto lasciare anzitempo il ritiro dell'Under 21 azzurra e che oggi è atteso in gruppo dopo un breve periodo di lavoro differenziato. Vanoli ci punta forte ogni volta che può, ma Brescianini resta all'erta: è lui l'indiziato numero uno per sostituirlo, qualora Ndour non ce la facesse.

L'ultimo slot da definire

L'altro posto da assegnare in definitiva è quello del centrale accanto a Dragusin: Viery ha convinto fino a un certo punto e Ranieri sembra partire in vantaggio sul brasiliano. Infine, è recuperato anche Atta, e questa è una notizia: tuttavia il francese non può sperare di avere più di uno scampolo di partita a gara in corso, anche solo per ri-assaggiare il campo.