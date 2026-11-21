Può esser brillante, decisivo, opaco, spento, fuori forma o in forma: può esser quello che vuole ma la certezza di questi mesi è che Cher Ndour non esce mai dall'undici titolare di Vanoli. In questa stagione per la verità, positivo non lo è stato praticamente mai il classe 2004 ma a ruotare sono sempre e solo gli altri: appena 11 i minuti che gli ha fatto saltare il tecnico, tra campionato e Coppa Italia. E il ritornello dovrebbe andare avanti anche a Monza, dove il numero 27 è candidato a occupare un posto in mediana insieme ad Oulai.

Il mirino di Spalletti

Nonostante una stagione fin qui in calo rispetto alla parte finale della scorsa, Spalletti non ha mai perso di vista il centrocampista, secondo Repubblica. Il tecnico ne apprezza le qualità tecniche e fisiche, già da prima che sbarcasse a Firenze: un qualsiasi discorso di mercato però sarebbe inevitabilmente rimandato alla prossima estate.