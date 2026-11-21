Ndour, Brescianini: c'è spazio solo per uno di voi. La corsa per affiancare il nuovo perno del centrocampo
La pausa Nazionali dovrebbe aver emesso il verdetto, non definitivo ma almeno attuale, in relazione all'uomo di riferimento del centrocampo della Fiorentina per il match di lunedì a Monza: Oulai con il suo folle quarto d'ora in Gambia-Costa d'Avorio, sommato però ai segnali pre sosta, dovrebbe aver scalato la gerarchia fino alla titolarità, dando a Fagioli un po' di riposo.
La corsa a due per la mediana a due
Vanoli va verso la conferma del 4-2-3-1 con Gonçalves trequartista e allora i posti per la mediana diventano due: uno oltre a Oulai, in sostanza. Spazio per il ballottaggio allora tra Ndour e Brescianini, con il classe 2004 che ha lavorato per recuperare dall'acciacco alla caviglia. L'ex atalantino invece è al 100% e qualche carta in più del solito può giocarsela.
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