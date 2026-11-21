La pausa Nazionali dovrebbe aver emesso il verdetto, non definitivo ma almeno attuale, in relazione all'uomo di riferimento del centrocampo della Fiorentina per il match di lunedì a Monza: Oulai con il suo folle quarto d'ora in Gambia-Costa d'Avorio, sommato però ai segnali pre sosta, dovrebbe aver scalato la gerarchia fino alla titolarità, dando a Fagioli un po' di riposo.

La corsa a due per la mediana a due

Vanoli va verso la conferma del 4-2-3-1 con Gonçalves trequartista e allora i posti per la mediana diventano due: uno oltre a Oulai, in sostanza. Spazio per il ballottaggio allora tra Ndour e Brescianini, con il classe 2004 che ha lavorato per recuperare dall'acciacco alla caviglia. L'ex atalantino invece è al 100% e qualche carta in più del solito può giocarsela.