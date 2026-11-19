Paolo Vanoli dovrebbe ritrovare Arthur Atta e avere a disposizione Cher Ndour per la trasferta di lunedì sera della Fiorentina contro il Monza.

L'ex Udinese ritorna a vedere la luce dopo essere stato fuori praticamente due mesi. Ndour ha superato il problema alla caviglia per il quale aveva lasciato in anticipo il ritiro dell’Italia Under 21.

Pongracic e Parisi ancora ai box

Restano indisponibili Marin Pongracic e Fabiano Parisi. Il centrale croato continua a svolgere lavoro differenziato, mentre il terzino è ormai nella fase finale del programma di riabilitazione. Per entrambi il rientro è rimandato.

Gonçalves verso la conferma, Oulai favorito su Fagioli

Per quanto riguarda la formazione, Pedro Gonçalves va verso la conferma dal primo minuto. A centrocampo, invece, Christ Inao Oulai è favorito su Nicolò Fagioli per una maglia da titolare.