Gonçalves: "Atta è un maestro di calcio, la qualità di Fagioli mi ha impressionato. E Mastantuono..."
Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, Pedro Gonçalves ha avuto modo anche di parlare di alcuni suoi compagni di squadra alla Fiorentina. Ne viene fuori un quadro interessante.
Fagioli
Il portoghese indica in Fagioli il compagno che più l’ha impressionata per qualità.
De Gea e Mastantuono
Il portiere e capitano De Gea viene descritto come “Vincente”, mentre Mastantuono per lui è un “Fenomeno”.
Atta
Particolare quello che ha detto su Atta: “Non una parola, ne dico tre: maestro di calcio”.
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