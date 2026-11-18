La Fiorentina aspetta di capire se potrà contare su Alieu Njie per la trasferta di Monza. L’attaccante è uscito durante la partita della Svezia dopo aver rimediato una botta alla coscia. Nel dopogara ha spiegato di aver provato a continuare a correre e di essere poi uscito per evitare rischi. La sua disponibilità resta da valutare.

Atta, due allenamenti parziali con il gruppo

Arthur Atta spera di tornare presto a disposizione di Paolo Vanoli. Il centrocampista ha svolto una parte dell’allenamento con i compagni lunedì e ha seguito lo stesso programma martedì. Due sedute consecutive con il gruppo, anche se parziali, segnano un passo avanti verso il rientro.

Ndour al lavoro dopo il rientro dall’Under 21

Anche Cher Ndour si è allenato parzialmente con il gruppo, come concordato con lo staff tecnico. Il centrocampista classe 2004 ha lasciato in anticipo il ritiro dell’Italia Under 21 per un problema alla caviglia che, al momento, non sembra grave.

In difesa c’è già un’assenza certa per la trasferta di Monza. Marin Pongračić non sarà a disposizione.