L’emozione di giocare al fianco di Viktor Gyökeres e la preoccupazione per una botta alla coscia. Dopo la partita della Svezia, Alieu Njie ha raccontato le emozioni che ha provato al suo debutto con la nazionale maggiore. L’attaccante viola ha poi spiegato perché ha lasciato il campo e ha espresso la speranza di recuperare per il prossimo impegno della Fiorentina.

L’azione con Gyökeres e il ringraziamento a Potter

“Sono rimasto scioccato nel giocare con Viktor Gyökeres e nel passargli un pallone che lui ha controllato e che ha poi fornito l'assist a Hugo (Larsson). È stata una sensazione incredibile, provo un'ondata di emozioni. Non riesco a descriverla. Sono incredibilmente grato a Potter per l'opportunità che mi ha dato”.

La botta alla coscia e il pensiero alla Fiorentina

Njie ha provato a restare in campo dopo il colpo, ma la difficoltà nel correre lo ha convinto a uscire per precauzione. “Ho preso una botta alla coscia. Ho provato a continuare a correre ma non ha funzionato, quindi era meglio non correre rischi e per questo sono uscito. Spero che passi tutto prima della prossima partita con la Fiorentina”.