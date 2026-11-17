Potrebbe arrivare stasera contro la Polonia il debutto di Alieu Njie con la nazionale maggiore svedese. Dopo essere rimasto in panchina nella vittoria sulla Bosnia, l’attaccante della Fiorentina spera di trovare spazio nell’ultimo appuntamento del girone di Nations League.

Segnale incoraggiante

A offrire un segnale incoraggiante è stato il commissario tecnico Graham Potter che ha parlato dei due nuovi convocati, Njie appunto e Genesis Antwi: "Sono molto ottimista riguardo a entrambi. Hanno dimostrato le loro qualità. Sono riusciti a essere loro stessi e a mostrare cosa sanno fare. Vedremo, ma penso che abbiano la possibilità di dare un contributo".

Nessuna garanzia di titolarità

Parole che testimoniano la soddisfazione del tecnico per il lavoro svolto dai due giovani durante il raduno. Nessuna garanzia sulla titolarità o sull’ingresso a partita in corso, ma un’apertura concreta per il giocatore viola.

Potter valuterà anche il recupero e le condizioni dei calciatori a disposizione dopo il successo sulla Bosnia, che ha già assicurato alla Svezia il primo posto nel girone e la promozione in Lega A.