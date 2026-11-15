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Serate positive per i viola in Nazionale: Dragusin gioca e vince da protagonista, Njie guarda la sua prima dalla panchina

Redazione /
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Radu Dragusin
Radu Dragusin. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Erano due i giocatori della Fiorentina impegnati ieri sera con le rispettive Nazionali in Nations League: Dragusin con la sua Romania e Njie, alla prima chiamata con la Nazionale maggiore svedese. 

Njie e la Svezia

La Svezia a vinto contro la Bosnia 3-2, blindando così il primo posto del girone e la vittoria già nel primo tempo quando è andata negli spogliatoi sul 3-0 oltre ad un gol annullato ma nella ripresa ha rischiato la rimonta. Ad aprire le marcature Svensson, poi la doppietta di Gyokeres. Per la Bosnia in gol Gigovic e Kolasinac. Per Njie 90 minuti in panchina alla prima con i grandi. 

Vince la Romania di Dragusin

Novanta minuti in campo invece per Radu Dragusin con la sua Romania, vincente 2-1 sulla Polonia. A segno per i romeni Cicaldau al 65' e Man al 72'. Regula all'82' rimette in partita i polacchi, ma è troppo tardi. Primi tre punti per la Romania nel girone, che non evitano però la retrocessione alla Serie C della Nations League. 

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