Serate positive per i viola in Nazionale: Dragusin gioca e vince da protagonista, Njie guarda la sua prima dalla panchina

Erano due i giocatori della Fiorentina impegnati ieri sera con le rispettive Nazionali in Nations League: Dragusin con la sua Romania e Njie, alla prima chiamata con la Nazionale maggiore svedese.

Njie e la Svezia

La Svezia a vinto contro la Bosnia 3-2, blindando così il primo posto del girone e la vittoria già nel primo tempo quando è andata negli spogliatoi sul 3-0 oltre ad un gol annullato ma nella ripresa ha rischiato la rimonta. Ad aprire le marcature Svensson, poi la doppietta di Gyokeres. Per la Bosnia in gol Gigovic e Kolasinac. Per Njie 90 minuti in panchina alla prima con i grandi.

Vince la Romania di Dragusin

Novanta minuti in campo invece per Radu Dragusin con la sua Romania, vincente 2-1 sulla Polonia. A segno per i romeni Cicaldau al 65' e Man al 72'. Regula all'82' rimette in partita i polacchi, ma è troppo tardi. Primi tre punti per la Romania nel girone, che non evitano però la retrocessione alla Serie C della Nations League.